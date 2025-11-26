الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الأجر وترتيب الأسماء وراء اعتذار ريم مصطفى عن مسلسل الراعي

ريم مصطفي، فيتو
اعتذرت الفنانة ريم مصطفى عن المشاركة في مسلسل “الراعي” الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري، والمقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار ريم مصطفى عن المشاركة في مسلسل الراعي يعود لعدم موافقتها على الأجر المعروض عليها، بجانب ترتيب الأسماء، الذي اعترضت عليه ريم مصطفى.
 

 

 

ويلعب الفنان ماجد المصري خلال أحداث العمل  دور الأخ الأكبر لكل من أحمد عيد وخالد الصاوي ضمن أحداث العمل.

 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “الراعي” قررت وجود مصحح لهجة مصاحب لجميع أبطال العمل، مع بداية التصوير الأسبوع المقبل.

 

ويتناول مسلسل “الراعي”، قصة أب له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

 

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعًا قويًا، حيث يلعب الثلاثة أدوار الإخوة، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم. والعمل مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

ريم مصطفى الراعي ماجد المصري مسلسلات رمضان 2026

