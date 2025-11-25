الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

طلاب مجمع أبو غالب التكنولوجي يمثلون مصر في انطلاق مبادرة VOCA-TECH للطاقة

طلاب مجمع أبو غالب
طلاب مجمع أبو غالب التكنولوجي، فيتو
تلقى طلاب مجمع أبو غالب التكنولوجي – إحدى ثمار الشراكة المصرية الإيطالية في تطوير التعليم الفني وأحد مشروعات صندوق تطوير التعليم – دعوة رسمية للمشاركة في حفل افتتاح مبادرة VOCA-TECH تحت عنوان: «الاستثمار في التعليم الفني من أجل انتقال عادل للطاقة».

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وشاركت في الجلسة الافتتاحية الدكتورة هدى أبو شادي، مدير مشروع ITEC أبو غالب، حيث قدمت كلمة ركزت فيها على خبرتها في الفيزياء النووية والطاقة، مسلطةً الضوء على الدور المحوري للتعليم الفني في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لفهم منظومة الطاقة الحديثة، وقادر على الإسهام في تحقيق انتقال عادل ومستدام للطاقة بما يواكب التحولات العالمية في هذا المجال.

 

كما شهدت الفعالية مشاركة ممثلين من مدرسة دون بوسكو، وعدد من الجهات الرسمية المعنية بقطاع الطاقة، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الأوروبيين الداعمين للمبادرة، مما يعكس الإيمان المتزايد بالدور الحيوي للتعليم الفني كرافعة للتنمية المستدامة وتحسين التنافسية الصناعية.

تمكين الطلاب وتأهيلهم لقطاعات الطاقة والتحول الأخضر

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مشاركة طلاب مجمع أبو غالب التكنولوجي في هذا الحدث الهام تترجم رؤية الصندوق في تمكين الطلاب وتأهيلهم للانخراط في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والتحول الأخضر، كما تؤكد هذه المشاركة نجاح الشراكات الدولية التي يقيمها الصندوق مع جهات مرموقة مثل السفارة الإيطالية، والتي تُسهم في تعزيز منظومة التعليم الفني والتكنولوجي ودعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

وأضافت - في بيان صحفي - أن الصندوق مستمر في العمل على تطوير نماذج تعليمية مبتكرة تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، وتوفر لهم فرصًا حقيقية للتدريب واكتساب الخبرات العالمية، بما يضمن تخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى أبو شادي، مدير مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب: إن المشاركة في افتتاح مبادرة VOCA-TECH تمثل فرصة مهمة لإبراز الدور الحقيقي للتعليم الفني في بناء فهم علمي عميق لمنظومات الطاقة الحديثة، فطلابنا اليوم لا يدرسون تقنيات فقط، بل يتعلمون كيف يسهمون في تشكيل مستقبل الطاقة القائم على الاستدامة والعدالة، ونحن في مشروع أبو غالب نعمل على تأهيلهم بمهارات تطبيقية ومعرفة علمية راسخة تمكنهم من التفاعل مع التحولات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة، ودعم مسار الدولة نحو انتقال عادل للطاقة.

