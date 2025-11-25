الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأمريكية

18 حجم الخط

واصل الذهب تسجيل المكاسب، اليوم الثلاثاء، ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8% أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1% إلى 4139.10 دولار للأونصة.

مبيعات التجزئة الأمريكية

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية رئيسية تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي، من بينها مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة وبيانات أسعار المنتجين. ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات المزيد من الوضوح بشأن المسار الذي سيتبناه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة.

وصمد الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يحد من مكاسب الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 51.43 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1553.65 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1399.96 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.