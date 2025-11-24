التقرير الختامي "للبعثة الدولية" عن اليوم الأول بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

اختتم أعضاء البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، في 10 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وأكد المتابعون الدوليون استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع، حتى الدقائق الأخيرة لغلق باب التصويت في اليوم الأول من يومي الاقتراع، حيث تُستأنف غدًا الثلاثاء 25 نوفمبر، أعمال التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري.

ولاحظ أعضاء البعثة الدولية، استمرار تصدر المرأة للمشهد الانتخابي، والمشاركة بكثافة في أعمال التصويت على مستوى كافة اللجان التي زارها المتابعون الدوليون، الأمر الذي يعكس الوعي بالمشاركة السياسية وإدراك المرأة لدورها الفاعل في العمل السياسي، وتنامي الوعي السياسي لدى المصريين بشكل عام.

كما جدد ائتلاف نزاهة، ترحيبه بالتفاعلات الإيجابية لوزارة الداخلية والتصدي للمخالفات التي تم توثيقها خارج عدد من اللجان الانتخابية، حيث تم القبض على شخصين في القليوبية خلال توزيعهم كروت انتخابية لصالح أحد المرشحين، كما تم القبض على 4 أشخاص في مركز قطور بالغربية بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لصالح أحد المرشحين.

وأشاد المتابعون الدوليون، باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية طوال اليوم، وعدم رصد أي مخالفات دعائية خاصة أمام المدارس، وعدم وجود لافتات للأحزاب والمرشحين في كافة اللجان التي زارها المتابعون في 10 محافظات على مدار اليوم الأول للانتخابات في المرحلة الثانية.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، وقامت البعثة بزيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، وتستهدف زيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر أن "ائتلاف نزاهة" يضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

