سياسة

انطلاق أعمال غرفة عمليات حزب المؤتمر لمتابعة اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب

غرفة عمليات حزب المؤتمر
غرفة عمليات حزب المؤتمر
انطلقت منذ قليل أعمال غرفة عمليات حزب المؤتمر بمقر الحزب الرئيسى لمتابعة سير المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مستوى محافظات الجمهورية فى يومها الثانى.

انتخابات مجلس النواب 

 

وتابعت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر أمس عمليات التصويت في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، من المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

 

انتخابات مجلس النواب 

رصدت الغرفة برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أمس، مخالفات بمحافظة الشرقية، دائرة مركز الحسينية، مدرسة قرية هانون مركز شرطة منشأة أبو عمر لجنة ٩٤، حيث قام المستشار بطرد مناديب كل المرشحين ماعدا مندوب مرشح واحد، وتم إغلاق اللجنة من الخارج، وطرد كل الناخبين من اللجنة، وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.


في محافظة الشرقية، وتحديدًا في دائرة مركز الحسينية، تم رصد واقعة بمنع بعض الناخبين من دخول لجنة 5 في مدرسة الخليفة المأمون بقرية 5 بحر البقر، حيث قام مستشار اللجنة بإعاقة دخول الناخبين. تم على الفور إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي محافظة الدقهلية، وفي لجنة 48 بمركز ميت طريف، تم التواصل مع رئيس اللجنة العامة، الذي وعد بتقديم الدعم اللازم لتنظيم العملية الانتخابية. وقد تم إرسال رئيس الفرع ورئيس المباحث والمأمور ومفتش الداخلية لضمان سير الانتخابات بانتظام.

أما في دائرة الحفير بمحافظة الدقهلية، فقد تم رصد وجود دعاية انتخابية داخل لجنتي 53 و28 من قبل بعض المرشحين، الذين ليس لهم حق التصويت داخل اللجان، وذلك في محاولة لعرقلة تصويت الناخبين وتوجيههم. تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي لجنة فارسكور بمحافظة الدقهلية، تم رصد توجيه توزيع أموال داخل حرم اللجنة من قبل بعض الأطراف، مما استدعى تدخل قوات الأمن والقبض على مناديب المرشحين المتورطين في هذه المخالفات.


وفي محافظة القاهرة، وتحديدًا في دائرة الزيتون والأميرية، تم رصد تجمع لبطاقات انتخابية من قبل 3 فتيات أمام لجنة مدرسة الجليل، وعلى إثر ذلك، تم استدعاء قوات الأمن، التي قامت باستبعادهن من أمام اللجنة.

كما تم في دائرة القاهرة الجديدة، وبالتحديد في مدرسة القطامية الابتدائية، رصد محاولات لتوجيه الناخبين وطرد مناديب المرشحين في لجان 3 و4 و5. كما تم اكتشاف وجود دعاية داخل اللجان. تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية للحزب أنها في حالة انعقاد دائم، وتواصل متابعة سير الانتخابات بدقة على مدار الساعة طوال أيام التصويت. 

 تضمن غرفة العمليات سلامة العملية الانتخابية في جميع الدوائر التي يخوضها الحزب في هذه المرحلة، مع الالتزام الكامل بالقانون وتطبيقه لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

 يُذكر أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات المرحلة الثانية بـ 21 مرشحًا، منهم 19 مرشحًا على المقاعد الفردية في ٩ محافظات، و2 بالقائمة الوطنية.

الجريدة الرسمية