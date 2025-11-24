الأمن المائي المصري، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي

18 حجم الخط

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، مع عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا، حيث جرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في شتى المجالات، فضلًا عن تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات متميزة تجمع بين مصر وجيبوتي

أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي والزخم الناتج عن زيارة رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في إبريل ٢٠٢٥، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، وشدد على أهمية عقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري–الجيبوتي بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية.

الافتتاح الرسمي لبنك مصر في جيبوتي

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال البنية التحتية والمناطق اللوجستية، وبناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والربط الملاحي بين ميناء سفاجا وميناء جيبوتي، مثمنًا الافتتاح الرسمي لبنك مصر في جيبوتي وبدء ممارسته نشاطه التجاري باعتباره خطوة مهمة لفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي وتوفير التسهيلات المصرفية اللازمة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على ما تُمثله هذه المسألة من قضية وجودية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، والتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي وأهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.

تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي

في سياق متصل، تناول اللقاء تبادلًا للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وترتيبات نشر بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمنه واستقراره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.