تفاصيل التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب (إنفوجراف)

انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، فيتو
أصدرت وزار الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا قالت فيه إنه استمرارًا لسلسة توعية وتواصل التي تصدرها الوزارة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، نشرت اليوم سلسلة جديدة بعنوان "توعية وتواصل.. الانتخاب حق وواجب احرص على المشاركة واختيار من يمثلك.. كل ما يجب معرفته عن يوم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب".

 

تفاصيل انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية 

وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الإثنين، بالتزامن مع بدء انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أهمية استمرار ضخ المحتوى السياسي التوعوي، بذات الكثافة والدقة التي بدأتها الوزارة، في إطار تفعيل دور التواصل السياسي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، وبما يمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته، ويجعله يستطيع التفاعل بإيجابية ووعي مع الاستحقاقات السياسية المختلفة.

 

وجرى الانتخاب بمجلس النواب 2025 في الخارج يومي الجمعة والسبت ٢١، و٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥، ويجرى التصويت فى الانتخاب داخل الجمهورية في محافظات المرحلة الثانية يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤، و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، يتخللها ساعة راحة، وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.

