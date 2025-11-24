الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة «CELESTYAL JOURNEY» وعلى متنها 1500 سائح (صور)

ميناء بورسعيد السياحي
ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية، فيتو
18 حجم الخط

 استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الإثنين، السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY القادمة من  ميناء مارماريس بتركيا، وذلك خلال رحلتها البحرية التي تشمل عددًا من الموانئ السياحية.

ميناء بورسعيد يستقبل 1500 سائح من جنسيات مختلفة

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 
ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 

وتحمل السفينة 1500 سائح من جنسيات متعددة، حيث تعد من السفن السياحية المميزة التي تحمل علم Bermuda، وتعمل ضمن رحلات سياحية منتظمة بالبحر المتوسط، وتتمتع بتجهيزات عالية المستوى توفر للركاب تجربة بحرية راقية.

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 
ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 

ويأتي استقبال السفينة ضمن الزيارات المتكررة للسفن السياحية لميناء بورسعيد خلال شهر نوفمبر؛ مما يعكس المكانة المتصاعدة للميناء كوجهة مفضلة للسفن السياحية الدولية، وتنشيط حركة السياحة البحرية بالمحافظة.

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 
ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 

وشهدت ساحة الميناء تجهيزات تنظيمية لاستقبال السفينة بالتنسيق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشرطة الميناء، وجهات الاختصاص المعنية لضمان انسيابية حركة نزول وصعود السائحين وتوفير الدعم اللوجيستي والخدمات اللازمة طوال فترة تواجد السفينة بالميناء.

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 
ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 

واكد محافظ بورسعيد استمرار التنسيق وتقديم كافة التسهيلات للسفن السياحية القادمة إلى بورسعيد بما يحقق رؤية المحافظة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز موقع بورسعيد على خريطة السياحة البحرية العالمية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تمتلكها المدينة.

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 
ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»، فيتو 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميناء بورسعيد السياحي ميناء بورسعيد تنشيط حركة السياحة

مواد متعلقة

بأنغام السمسمية، ميناء بورسعيد يستقبل 2700 سائح على متن السفينة «MSC Armonia» (صور وفيديو)

ميناء شرق بورسعيد يستقبل شحنات مساعدات إغاثية قطرية لأهالي غزة

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية