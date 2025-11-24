الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا عام 2024

ديفيد كاميرون، فيتو
ديفيد كاميرون، فيتو
18 حجم الخط

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أنه أصيب بسرطان البروستاتا في عام 2024.

وأوضح كاميرون في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنه خضع العام الماضي لاختبار البروستاتا النوعي (PSA)، والذي أظهر نتيجة مقلقة، وبعد ذلك اضطر إلى الخضوع لتصوير بـالرنين المغناطيسي وخزعة.

وأضاف: "لا أحبذ مناقشة مشاكلي الصحية الشخصية، لكنني أشعر أنني مضطر لذلك. بصراحة، الرجال ليسوا بارعين في الحديث عن صحتهم. نشعر بالحرج من الحديث عن شيء كالبروستاتا لارتباطها الوثيق بالصحة الجنسية".

وتابع: "سأشعر بالسوء إن لم أتقدم لأقول إنني مررت بهذه التجربة، خضعت لفحص، ساعدني ذلك على تحديد وجود خطب ما".

وكشف كاميرون أنه خضع لعلاج لسرطان البروستاتا، تلاه فحص آخر بالرنين المغناطيسي، في نفس الأسبوع الذي ضربت فيه الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.

وختم رئيس الوزراء السابق: "نتائج فحص الرنين المغناطيسي سببت لي ارتياحا كبيرا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سرطان البروستاتا الرنين المغناطيسي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء البريطاني يشيد بجهود مصر في وقف الحرب في غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام

رئيس الوزراء البريطاني يحث حكومة إسرائيل على وقف الحرب في غزة

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء البريطاني: نسعى إلى تحقيق السلام وإيقاف الكارثة الإنسانية بالشرق الأوسط

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام لقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads