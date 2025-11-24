ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا عام 2024

18 حجم الخط

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أنه أصيب بسرطان البروستاتا في عام 2024.

وأوضح كاميرون في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنه خضع العام الماضي لاختبار البروستاتا النوعي (PSA)، والذي أظهر نتيجة مقلقة، وبعد ذلك اضطر إلى الخضوع لتصوير بـالرنين المغناطيسي وخزعة.

وأضاف: "لا أحبذ مناقشة مشاكلي الصحية الشخصية، لكنني أشعر أنني مضطر لذلك. بصراحة، الرجال ليسوا بارعين في الحديث عن صحتهم. نشعر بالحرج من الحديث عن شيء كالبروستاتا لارتباطها الوثيق بالصحة الجنسية".

وتابع: "سأشعر بالسوء إن لم أتقدم لأقول إنني مررت بهذه التجربة، خضعت لفحص، ساعدني ذلك على تحديد وجود خطب ما".

وكشف كاميرون أنه خضع لعلاج لسرطان البروستاتا، تلاه فحص آخر بالرنين المغناطيسي، في نفس الأسبوع الذي ضربت فيه الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.

وختم رئيس الوزراء السابق: "نتائج فحص الرنين المغناطيسي سببت لي ارتياحا كبيرا".

