الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فيتو
تنطلق اليوم الإثنين النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي السنوي لكلية اللغة والإعلام بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان “آفاق المستقبل: إعادة تخيّل التعبير الإنساني عبر التقنيات الناشئة في اللغة والإعلام والفنون”.

وينطلق الملتقى اعتبارا من اليوم 24 ويستمر حتى 26 نوفمبر 2025 ليكون منصة فكرية عالمية نابضة بالحوار والإبداع، تجمع بين نخبة من الأكاديميين، والمفكرين، وخبراء الصناعة، ورواد الإعلام الرقمي، ومبتكري التكنولوجيا، إلى جانب الشباب.

ويُعلن الملتقى هذا العام، عن مسابقته الرسمية التي تُكرّم الإبداع في مجالات التصميم الرقمي، والإعلام التفاعلي، والبحث في الإنسانيات الرقمية، والتحول الثقافي الرقمي، من خلال جوائز التميّز والإبداع وشهادات تقدير تُمنح لأفضل المشروعات الفنية، الإعلامية، والبحثية المبتكرة.

كما تُطلق الأكاديمية خلال الملتقى "معرض الإنسانيات الرقمية والتراث الثقافي" تحت شعار "ابتكارات تُعيد تشكيل التعبير الإنساني"، ليكون مساحة فريدة تُبرز التكامل بين الفكر الإنساني والإبداع الفني والتكنولوجيا الرقمية، وتحتفي بجهود الباحثين والمبدعين الذين يوظفون التقنيات الناشئة لخدمة الثقافة والتراث الحضاري والمعرفة.

