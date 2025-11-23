بحضور عبد العزيز وعزمي، اجتماع لجنتي التشريعات والتحول الرقمي لتطوير الإعلام

18 حجم الخط

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في اجتماع مشترك للجنتي التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، المنبثقتين عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.



حقوق الملكية الفكرية

وشهد الاجتماع مناقشة موسعة للمقترحات المطروحة بشأن تحديث الضوابط المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي، بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة في أساليب الإنتاج والنشر والعرض.

كما تناول الاجتماع استعراض آليات مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية المتسارعة، خاصة ما يتعلق بحماية المحتوى وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية.

تطوير آليات الرصد والمتابعة



وتطرّق المشاركون إلى بحث سبل تطوير أدوات الرصد والمتابعة، ودعم القدرات التقنية اللازمة لضمان حماية الحقوق الفكرية في المنصات الإعلامية الحديثة، وبما يسهم في تعزيز بيئة إعلامية أكثر انضباطًا وموثوقية.

