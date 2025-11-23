الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، نظر دعوى شركة عقارية ضد شادي محمد

شادي محمد، فيتو
شادي محمد، فيتو
18 حجم الخط

تنظر غدا الاثنين محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة تأجيل الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ضد اللاعب شادي محمد يطالبه بفسخ عقد شقة.

وجاء في الدعوى إن الواقعة تعود إلى عام 2019 عندما تعاون اللاعب شادي محمد، مع إحدى شركات التطوير العقاري في حملة دعائية محدودة، قبل أن يقدم لاحقا على شراء وحدتين سكنيتين بأحد مشروعاتها بمنطقة التجمع الخامس.

وأضافت الدعوى أنه مع  مرور الوقت، نشبت خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد وتنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها للوحدات، لتتحول العلاقة من تعاون دعائي إلى نزاع قانوني امتد على مدار السنوات الماضية.

وقال شادي محمد إنه اتفق مع الشركة على الدعاية لهم، وباع لهم شققا بحوالي 300 مليون جنيه، ولم يأخذ منهم المقابل بحسن نية، وفوجئ برفع دعوى ضده أمام المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة شادي محمد اللاعب شادي محمد

مواد متعلقة

تأجيل دعوى شركة عقارية ضد شادي محمد لـ 24 نوفمبر

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية