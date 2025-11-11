تأجيل دعوى شركة عقارية ضد شادي محمد لـ 24 نوفمبر

18 حجم الخط

قررت محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة تأجيل الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ضد اللاعب شادي محمد يطالبه بفسخ عقد شقة لجلسة 24 نوفمبر الجاري



وجاء في الدعوى إن الواقعة تعود إلى عام 2019 عندما تعاون اللاعب شادي محمد، مع إحدى شركات التطوير العقاري في حملة دعائية محدودة، قبل أن يقدم لاحقا على شراء وحدتين سكنيتين بأحد مشروعاتها بمنطقة التجمع الخامس.

وأضافت الدعوى أنه مع مرور الوقت، نشبت خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد وتنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها للوحدات، لتتحول العلاقة من تعاون دعائي إلى نزاع قانوني امتد على مدار السنوات الماضية.



وقال شادي محمد إنه اتفق مع الشركة على الدعاية لهم، وباع لهم شققا بحوالي 300 مليون جنيه، ولم يأخذ منهم المقابل بحسن نية، وفوجئ برفع دعوى ضده أمام المحكمة.

