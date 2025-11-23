رئيسا الأعلى للإعلام وجهاز الملكية الفكرية يبحثان سبل التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أحمد حسام الدين مساعد رئيس الجهاز والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز.

تعاون بين الأعلى للإعلام وجهاز الملكية الفكرية



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور الإعلام في دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وناقش الطرفان آليات تطوير التنسيق المؤسسي بين المجلس والجهاز، واستعراض التحديات المرتبطة بالتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي، خصوصًا في ظل التوسع الكبير للمنصات الرقمية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.