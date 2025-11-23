مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالإدارات المختلفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة

18 حجم الخط

فى إطار حرص وزارة الإسكان على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين بأجهزة المدن الجديدة، وبناءً على تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، قام المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، بتنفيذ مرور دوري على الإدارات المختلفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لمتابعة ملفات العمل بجهاز المدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولي الجهاز.



وخلال الزيارة، تم متابعة سير العمل بالإدارة العقارية، والتأكيد على العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية بتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

كما تم خلال الزيارة متابعة سير الأعمال داخل الإدارات المختلفة بجهاز المدينة، ومناقشة آليات تعزيز منظومة التواصل مع المواطنين وتلقى طلباتهم والمتابعة وتطوير الأداء.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمرار العمل في تطوير المنظومة العقارية وتعزيز المتابعة الميدانية؛ بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

