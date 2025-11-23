ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر

18 حجم الخط

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 3 مليارات و835 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و788 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024، بنسبة ارتفاع 1% بقيمة 47 مليون دولار.

الواردات المصرية

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا حيث بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 7 مليارات و9 ملايين دولار مقارنة بنحو 7 مليارات و280 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.

كما استعرض الخطيب تقرير الهيئة حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليارا و614 مليون دولار مقابل 34 مليارا و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار.

انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و51 مليون دولار

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و51 مليون دولار.

وتستهدف الوزارة تبنى سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، تدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 142%، وتركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و600 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 2%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و520 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و852 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليارا و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليارات و370 مليون دولار.

أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار وبنسبة زيادة 43%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليارات و720 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و766 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و323 مليون دولار وبنسبة زيادة 12%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و894 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.1%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و808 ملايين دولار وبنسبة زيادة 22%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 966 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 793 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 518 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 326 مليون دولار وبنسبة زيادة 16%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 84 مليون دولار وبنسبة زيادة 1%.

