اليوم، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بالشروق

أعلنت شركة كهرباء الشروق عن فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن المنطقة الأولى عمارات، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ مرافق المناطق الصناعية وشبكات الكهرباء بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن "العلمين الجديدة والعاشر من رمضان والسادات وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة".

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة العلمين الجديدة ومدينة السادات ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة أكتوبر الجديدة، وذلك فيما يخص مشروعات "المياه والصرف والطرق والكهرباء".

وشدد الوزير على الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية فى المناطق الصناعية طبقًا للمدد المحددة لها وفق الخطط الزمنية، مع أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ أعمال المرافق على الأرض.

