تجهيزات خاصة لحفل عمرو حسن بساقية الصاوي

تستعد ساقية الصاوي لاستقبال الشاعر عمرو حسن في حفلين متتاليين يومي 4 و5 ديسمبر، وسط تجهيزات خاصة تشير إلى أن الحفلين سيكونان من أكبر فعاليات الموسم الثقافي والفني في الساقية.

وكشفت مصادر داخل الساقية عن إجراء ترتيبات استثنائية بسبب الإقبال الكبير على الحفلين، حيث تم فتح الحجز على مرحلتين بعد نفاد الدفعة الأولى من التذاكر خلال وقت قصير، ما دفع الإدارة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقاعتين مع الحفاظ على معايير التنظيم والجودة.

ديكور جديد وتجربة بصرية متكاملة

وقالت إدارة الساقية: إن عمرو حسن سيقدّم عروضًا مختلفة هذه المرة، تتضمن ديكور خاص صمم بشكل يتماشى مع الطابع الحزين والرومانسي لنصوصه، وإضاءة سينمائية تعزز تجربة الجمهور أثناء إلقاء القصائد، وعناصر بصرية جديدة تعرض على الشاشات الخلفية لأول مرة في حفلاته داخل الساقية.

وأوضحت أن هذا التطوير يأتي استجابة للتفاعل الكبير مع حفلاته السابقة التي دائمًا ما تشهد حضورًا كامل العدد.

جمهور يتجدد ونصوص تحافظ على بريقها

ومن المنتظر أن يقدم عمرو حسن مجموعة من أشهر نصوصه التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات الماضية، إلى جانب مقتطفات جديدة يعمل على إعدادها حاليًا، ما يجعل الحفلين مزيجًا بين الكلاسيكيات التي يحبّها الجمهور وبين أعمال تُطرح لأول مرة.

خطة تنظيمية مشددة

وأكدت إدارة الساقية أنها أعدّت خطة تنظيمية تتضمن:

فتح الأبواب قبل موعد الحفل بوقت كافٍ لتجنب التكدس.

تخصيص فرق إضافية لتنظيم الدخول والخروج.

توفير نظام صوت مُحدّث لضمان أفضل جودة أثناء الإلقاء.

ومن المتوقع أن يحقق الحفلان حضورًا قياسيًا، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها عمرو حسن لدى فئة الشباب في مصر والوطن العربي.

