برنامج حفلات ساقية الصاوي خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025

أعلنت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي عن برنامج فني متنوع لشهر أكتوبر 2025، يتضمن عددًا من الحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والعروض الثقافية التي تستهدف مختلف الأذواق.

وتنطلق فعاليات الأسبوع الأخير من الشهر بحفل للفنانة فاطمة زيدان مساء 22 أكتوبر، يعقبه في اليوم التالي 23 أكتوبر عرض خاص بعنوان «ليلة موسيقى البوب اليابانية في القاهرة»، وذلك بالتعاون مع المؤسسة اليابانية (Japan Foundation).

كما تستضيف الساقية الفنان علي الحجار في حفل غنائي كبير يوم 29 أكتوبر، يقدم خلاله باقة من أشهر أعماله التي أحبها الجمهور، فيما يُختتم الشهر يوم 30 أكتوبر بحفل «كاسيت 90» الذي يعيد أجواء التسعينيات بلمسة موسيقية معاصرة.

وأكدت إدارة الساقية في بيان رسمي أنها أجرت تحديثات فنية وتقنية شاملة داخل القاعات، شملت تطوير أنظمة الصوت والإضاءة وإعادة تنظيم المقاعد ومسارات الدخول والخروج، بما يضمن تجربة أكثر راحة لجمهور الحاضرين.

وتتوفر تذاكر الحفلات عبر الموقع الرسمي للساقية، مع التأكيد على ضرورة الحجز المبكر نظرًا للإقبال الكبير، مع التنويه إلى أن دخول الأطفال أقل من 6 سنوات غير مسموح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.