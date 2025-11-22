السبت 22 نوفمبر 2025
رياضة

كل ما تريد معرفته عن منتخب كوراساو المتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ

منتخب كوراساو
منتخب كوراساو
تأهل منتخب كوراساو لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026، لينضم إلى قائمة المنتخبات التي تظهر لأول مرة في المونديال القادم، مثل الرأس الأخضر والأردن وأوزبكستان.

مشوار منتخب كوراساو في تصفيات كأس العالم 2026

وتعادل منتخب كوراساو سلبيا مع منتخب جامايكا، الأربعاء الماضي.

وتقدمت كوراساو برصيد 12 نقطة عن الوصيف جامايكا بِفارق نقطة واحدة، وهو منتخب يُدربه الهولندي الشهير ديك أدفوكات (78 سنة) منذ شهر يناير 2024.

ما هي دولة كوراساو؟

وكوراساو تقع في جزر الأنتيل الصغرى ما بين قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، ولا يتجاوز عدد سكانه رقم 157 ألف نسمة.

واللافت أن منتخب هذا البلد بِتسمية كوراساو، بدأ يُشارك في تصفيات المونديال في نسخة البرازيل 2014 فقط. لِيحجز لأوّل مرة مقعدا في هذه التظاهرة الكروية العالمية. 

أبرز لاعب في منتخب كوراساو وتصنيفه الدولي

ويضم منتخب كوراساو في صفوفه المهاجم جوردي باولينا، الذي يلعب في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي تصنيف “الفيفا” الذي نشره منذ يومين، تجمد منتخب كوراساو في المرتبة الـ 82 عالميا.

وهناك منتخبين آخرين من نفس المنطقة خطفا بطاقة المشاركة في كأس العالم 2026، وهما هايتي وبنما، اللذان سبق لهما حضور المونديال مرّة واحدة في نسختي إيطاليا 1934 وروسيا 2018، تواليا.

