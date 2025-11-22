السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

العملات
العملات
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري. 

 

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.38 جنيه. 

سعر البيع 47.52 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 54.54 جنيه.  

سعر البيع 54.71 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 61.93 جنيه.

سعر البيع 62.12 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.63 جنيه. 

سعر البيع 12.67 جنيه. 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.90 جنيه. 

سعر البيع 12.94 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى 

سعر الشراء 154.11 جنيه.

سعر البيع 154.60 جنيه.

الدينار الكويتى 
الدينار الكويتى، فيتو 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات اسعار العملات امام الجنيه أسعار العملات في البنك سعر الريال السعودي في البنك سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي سعر الدولار في البنك

مواد متعلقة

استقرار سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يصل لهذا الرقم

الدولار يسجل 47.50 جنيه في 5 بنوك صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنك المركزي (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يصل لهذا الرقم

بعد تثبيت الفائدة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

تثبيت أسعار الفائدة، هل يشعل قرار المركزي حركة البورصة المصرية؟

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية