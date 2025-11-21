تحرير 129 محضرا لمخالفات تموينية داخل مخابز وأسواق أسوان (صور)

18 حجم الخط

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين خلال جولاته الميدانية بأسواق المحافظة اليوم الجمعة، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، مطالبا بتنظيم حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

كما وجه بمتابعة سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة، مع المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة، ومنع الغش والاحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير التموين بأسوان، أن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى، نفذت العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 129 محضرا متنوعا تضمن 83 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم النظافة العامة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى كميات من الدقيق، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإثبات مبيعات وهمية، وعدم وجود سجل زيارات.

وأشار إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 46 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات، وتجميع بطاقات تموينية، وتم اتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب.

