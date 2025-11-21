البيت الأبيض يرد على وصف ترامب لصحفية بـ"الخنزيرة": الرئيس صريح جدًّا وهذا سبب نجاحه

18 حجم الخط

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن الرئيس دونالد ترامب بعد وصفه صحفية بـ"الخنزيرة"، معتبرة أن هذه الإهانة تعكس الصراحة التي ساعدته على الفوز بولاية ثانية.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال من مراسل صحيفة “واشنطن بوست” حول التعليقات: “الرئيس الأمريكي صريح وصادق جدا مع الجميع في هذه الغرفة. لقد شاهدتم ذلك بأنفسكم واختبرتموه بأنفسكم. وأعتقد أن هذا أحد الأسباب العديدة التي جعلت الشعب الأمريكي يعيد انتخابه، بسبب صراحته”.

ويواجه ترامب ردود فعل سياسية على تعامله مع الملفات المتعلقة بالمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، وقد صعّد في انتقاداته للمراسلات الصحفيات. ففي يوم الجمعة، قال ترامب لكاثرين لوسي، مراسلة “بلومبرج نيوز”: “اهدئي، خنزيرة”، ردًّا على أسئلتها على متن الطائرة الرئاسية.

وقالت متحدثة باسم بلومبرغ نيوز للصحيفة: “يؤدي صحفيو البيت الأبيض خدمة عامة حيوية، حيث يطرحون الأسئلة دون خوف أو محاباة. ونحن نركز على تغطية القضايا العامة بدقة وعدالة”. ولم ترد لوسي على طلب التعليق.

وبعد أيام، خلال حدث في البيت الأبيض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصف ترامب ماري بروس، رئيسة قسم الأخبار في البيت الأبيض لشبكة ABC، بأنها "شخص فظيع وصحفية فظيعة"، واصفا شبكتها بأنها “أخبار مزيفة”.

