نائبة وزير السياحة تبحث تعزيز التعاون بين مصر وهونج كونج

عقدت يمنى البحار نائبة وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية على هامش افتتاحها لمعرض الآثار "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية" بهونج كونج.

والتقت نائب وزير السياحة والآثار بكل من Rosanna Law وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، وعدد من مسئولي هيئة الاستثمار، ومجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي قنصل مصر العام في هونج كونج.

معرض الآثار "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آفاق التعاون السياحي بين مصر وهونج كونج، وآليات التعاون لجذب الاستثمارات إلى مصر وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة بمصر بما يساهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات القادمة، وكذلك تنويع مصادر الاستثمار الفندقي وأنماطه، علاوة على تنمية حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري.

كما استعرضت نائب الوزير أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وأبرز ملامح استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إبراز تنوع المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون المقصد السياحي الأول في العالم خلال السنوات القادمة في تنوع المنتجات السياحية المختلفة.

وخلال لقائها مع وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، تم بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، كما تم الحديث عن معرض "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"؛ حيث أشادت وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة بالمعرض وبما يقدمه من قطع أثرية متميزة، معربة عن إعجابها الشديد بكنوز الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أعرق الحضارات على وجه الأرض.

التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتعزيز العلاقات الثنائية

كما أثنت على اختيار الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار هونج كونج لتكون المحطة التالية بعد مدينة شنغهاي بالصين لعرض الكنوز المصرية القديمة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري

وفي لقائها مع مسئولي هيئة الاستثمار بهونج كونج؛ استعرضت نائب الوزير فرص الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الفنادق، كما قدمت عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تلبي كافة أذواق السائحين من مختلف الشرائح المختلفة من السائحين مما يفتح آفاقًا عديدة للاستثمار والجذب السياحي لمصر.

كما تم خلال لقائها مع مجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق مناقشة فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر لاسيما في مجال الفنادق.

