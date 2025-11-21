مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني

18 حجم الخط

تعود عجلة مباريات الدوري الإسباني للدوران مرة أخرى اليوم الجمعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الثالثة عشرة.

مواعيد الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني

الجمعة 21 نوفمبر 2025

فالنسيا ضد ليفانتي - 10 مساءً - ملعب ميستايا

السبت 22 نوفمبر 2025

ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو - 3 مساءً - ملعب مينديزوروزا

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - 5:15 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو

أوساسونا ضد ريال سوسييداد - 7:30 مساءً - ملعب إل سادار

فياريال ضد ريال مايوركا - 10 مساءً - ملعب لا سيراميكا

الأحد 23 نوفمبر 2025

ريال أوفييدو ضد رايو فاييكانو - 3 مساءً - ملعب كارلوس تارتيري

ريال بيتيس ضد جيرونا - 5:15 مساءً - ملعب بينيتو فيامارين

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - 7:30 مساءً - ملعب كوليسيوم

إلتشي ضد ريال مدريد - 10 مساءً - مانويل مارتينيز فاليرو

الاثنين 24 نوفمبر 2025

إسبانيول ضد إشبيلية - 10 مساءً - ار سي دي إسبانيول

