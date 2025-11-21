انطلاق منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا بلقاء الهلال السوداني ومولودية الجزائر

18 حجم الخط

تنطلق اليوم الجمعة منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025-2026 بمواجهة الهلال السوداني ومولودية الجزائر.

وتقام مباراة الهلال السوداني ضد مولودية الجزائر في الثالثة عصر اليوم الجمعة بالعاصمة الرواندية كيجالي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي.

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

وتستكمل الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا غدا السبت بمواجهة بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسانت ليبوبو الكونغولي بالمجموعة الثالثة في تمام الثالثة عصرا.

كما يلتقي الأهلي أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بإستاد القاهرة في المجموعة الثانية في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت وتسبقه مواجهة الجيش الملكي المغربي أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني في الثالثة عصرا بالمجموعة ذاتها.

ويلتقي بيراميدز مع ريفرز يونايتد النيجيري بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ونهضة بركان المغربي وضيفه باور ديناموز الزامبي في تمام التاسعة مساء غد.

وتشهد المجموعة الرابعة في دوري الأبطال مواجهة بين الترجي التونسي وضيفه الملعب المالي غدا السبت في السادسة مساء ثم تختتم الجولة الأولي بمواجهة سيمبا التنزاني ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي بالمجموعة الرابعة يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة مساء.

ويحمل بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والذي توج في الموسم الماضي عقب الفوز على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور النهائي ليحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

