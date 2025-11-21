موعد الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي في 2025

18 حجم الخط

حددت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 25 ديسمبر القادم موعدا لانعقاد الاجتماع الثامن والأخير لها في عام 2025 لمناقشة اسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن يكون هناك توجه بالتثبيت في أسعار الفائدة حتى نهاية العام والبدء في اتخاذ إجراءات التخفيض مرة أخري مع بداية العام الجديد وذلك في حالة استمرار انخفاض التضخم ونجاح البنك المركزي في السيطرة عليه نحو اتجاه التراجع.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها، أمس الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50% ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق

في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يبرز سؤال مهم حول تأثير هذا القرار على معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وحركة رؤوس الأموال داخل القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور رامي الجالي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء في إطار محاولة البنك المركزي الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود الآمنة وتفادي أي موجات تضخمية مستقبلية، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل كبير ومباشر على أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، وخاصة أسعار الخضراوات والغذاء والنقل والمواصلات.

