الليلة، ختام الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يقام مساء اليوم الجمعة 21 نوفمبر الجاري، حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام حضورا فنيا وسينمائيا مميزا، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان.

الدورة 46 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأقيمت فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 21 نوفمبر 2025، وذلك من خلال العديد من الندوات والجلسات الحوارية والمحاضرات وعروض الأفلام المتنوعة بمشاركة العديد من صناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

وقدم مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام برنامج غني ومتنوع ضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا.

وشارك بالمهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تنافست ضمن مسابقاته الرسمية أو عرضت في برامجه الموازية، وجاء توزيعها كالتالي:

"المسابقة الدولية: 14 فيلمًا - القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا - مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام - مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام - مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا - برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا - البانوراما الدولية: 18 فيلمًا - برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام - برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا - برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا - برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

