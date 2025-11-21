والدة هند رجب تبكي الحضور في افتتاح مهرجان الدوحة السينمائي 2025

18 حجم الخط

افتُتح مهرجان الدوحة السينمائي 2025، مساء الخميس، بعرض الفيلم الوثائقي The Voice of Hind Rajab "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية الحائزة جوائز عالمية كوثر بن هنية.

واختير الفيلم ليكون بداية أسبوع سينمائي يحتفي بقوة السرد والشجاعة الإبداعية ويجسّد شهادة إنسانية قوية على الصمود والأمل وسط الألم والمعاناة.

لحظة أبكت حضور فيلم “صوت هند رجب”

وفي كلمتها التي أبكت الحضور قالت وسام حمادة والدة هند رجب خلال العرض الافتتاحي: "بعتبر نفسي أقوى أم في العالم". وقفت القاعة كاملة احترامًا لها، في مشهدٍ غلبت عليه الدموع، ليكتمل تأثير الفيلم برسالة الأم التي جسّدت قوّة الصبر على فقدان لا يُحتمل. كلماتها امتدّت لتؤكد أن صوت ابنتها بات مسؤولية إنسانية، وأن سرد حكايتها هو فعل مقاومة بحد ذاته.

وشاركت كوثر بن هنية صورة تجمعها بوالدة هند رجب عبر إنستجرام، وعبّرت من خلالها عن تأثير اللقاء فيها، قائلة: "كان اليوم واحدًا من تلك اللحظات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد. بعد أكثر من عام من المكالمات الهاتفية، التقيت أخيرًا بوسام حمادة، والدة هند رجب، هنا في الدوحة؛ امرأة تفوق شجاعتها وكرامتها وقوّتها كل وصف".

خلال حفل الافتتاح، قامت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الدوحة للأفلام، بتكريم الفنان جمال سليمان والفنانة غولشيفته فرحاني بمنحهما جائزة التميز الفني تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في عالم السرد السينمائي.

وحضر فريق العمل الإبداعي لفيلم الافتتاح، المكون من المخرجة كوثر بن هنية، والمنتجين نديم شيخ روحه وأوديسا راي، والممثلين عامر حليحل، سجى الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري، إضافة إلى ضيوف شرف من جمعيات إنسانية.

فيلم "صوت هند رجب".. شهادة إنسانية ملهمة

يعكس اختيار فيلم "صوت هند رجب" لافتتاح المهرجان التزام المؤسسة بدعم الأصوات التي ترفع الحقيقة وتلهم التعاطف.

ويقدم الفيلم شهادة حية على صمود الطفلة هند رجب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ويجمع بين تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ وأداء درامي يمثل الدقائق الحرجة في حياتها، حاملًا رسالة قوية عن قوة السينما في نقل أصوات من لا صوت لهم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 28 نوفمبر الحالي، ويضم:

عروضًا أولى عالمية وإقليمية للأفلام

جلسات حوارية ونقاشية

برامج شبابية

عروضا موسيقية وفعاليات مجتمعية في أنحاء العاصمة

