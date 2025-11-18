الخميس 20 نوفمبر 2025
الرئيس السيسي يتابع كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة أكاديمية الشرطة، وكان في استقبال الرئيس فور الوصول إلى مقر الأكاديمية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفقًا للمعايير الموضوعية التي أكد عليها  الرئيس لانتقاء العناصر الأكثر جدارة وتميزًا لانضمامهم لجهاز الشرطة، وهو ما يُساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء الشرطة المصرية، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

