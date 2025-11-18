الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1400 موظف بالديوان العام والوحدات المحلية

اعتمد محافظ سوهاج
اعتمد محافظ سوهاج ترقية الموظفين
18 حجم الخط

اعتمد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، ترقية 1400 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن والأحياء المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2025م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء الضوابط الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1400 موظف بالديوان العام والوحدات المحلية

ونص القرار على أن يُرقى جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، مع منحهم الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا القرار تماشيا مع سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة وسرعة إصدار القرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية بما يلبي تطلعاتهم وطموحهم الوظيفي بما يسهم في تطوير الأداء الإداري لدولاب العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بديوان عام المحافظة لائحته التنفيذية وحدات الإدارة المحلية

الأكثر قراءة

بيان منسوب للنادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بشأن الانتخابات يثير الجدل على مواقع التواصل

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

طريق الكونغو والعراق، الكشف عن نتائج قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تجمدوا حتى الموت، اتهام السلطات البلغارية بالتسبب في وفاة 3 مصريين

مصادر: الأهلي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات مسؤول البنك الأهلي

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20-11-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

أدعية العواصف والأنواء والطقس السيئ

المزيد
الجريدة الرسمية