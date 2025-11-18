الخميس 20 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب فى الإمارات،
أسعار الذهب فى الإمارات، فيتو
 تنشر “فيتو”  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

 سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 486 دراهم، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 431 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 370 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أظهرت تقديرات "جولدمان ساكس" أن الصين أضافت نحو 15 طنا من الذهب إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر.

وتفوق هذه التقديرات بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطات الصينية، والتي أشارت إلى شراء 1.2 طن فقط خلال الشهر نفسه.

البنوك المركزية العالمية 

ووفقا لـ"جولدمان ساكس" فإن البنوك المركزية عالميا اشترت نحو 64 طنا من الذهب في سبتمبر، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الكميات المسجلة في الشهر الأسبق، ورجح البنك استمرار موجة الشراء خلال شهر نوفمبر.

أسعار الذهب وتوقعات الفائدة

وواصلت أسعار الذهب تراجعها لثلاث جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توقعات إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

يذكر أن مشتريات البنوك المركزية شكلت أحد المحركات الرئيسية لموجة الصعود القوي التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت خلالها الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 4380 دولارا للأونصة في أكتوبر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة.

