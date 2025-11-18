المعاينة المبدئية: ماس كهربائي وراء حريق أكشاك المنشية بالإسكندرية

18 حجم الخط

أرجعت المعاينة المبدئية لحريق أكشاك المنشية في الإسكندرية، السبب في اشتعال النيران إلى ماس كهربائي بأحد الاكشاك؛ مما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده لباقي الأكشاك ومحل بسبب وجود مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال.

وأجرت النيابة وضباط إدارة البحث الجنائي معاينات لموقع الحريق بعد إخماده، كما قام ضباط الأدلة الجنائية بمعاينة الحريق وأرجعوا سببه إلى ماس كهربائي.

حريق أكشاك المنشية

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية قد سيطرت على حريق اندلع، اليوم الثلاثاء، بأكشاك في ممر محلات أسفل عقار بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، دون إصابات.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا يفيد نشوب حريق في ممر يضم محلا وأكشاكا أسفل عقار بجوار الشهر العقاري القديم بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في ممر أسفل عقار وامتداد النيران إلى أكشاك أحذية، ما أسفر عن خسائر محدودة دون حدوث إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران للمحال المجاورة، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر إداري بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

