الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

18

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

وتستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 10 إلى 19 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 8 و8.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 11 جنيها إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 10 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 9 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 48 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق لليوم الثالث على التوالي.
أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 14 إلى 19 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 17 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 16 إلى 17 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 21 إلى 22 جنيها.

