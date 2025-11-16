الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية ببولاق الدكرور

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو
كشفت المعاينة الأولية التى أجراها فريق من رجال المباحث لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.



وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة ببولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة ببولاق الدكرور منطقة بولاق الدكرور بولاق الدكرور الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية

