حملة مكثفة لـ"تعاون البحيرة" لضمان وصول الأسمدة وإلى مستحقيها في كوم حمادة

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة أمس جولة رقابية مكثفة على الجمعيات الزراعية، في إطار جهود وزارة الزراعة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها والقضاء على أي تلاعب، ​جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبتعليمات مباشرة من المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد جمعة سرور مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي.

 

التأكد من الالتزام الصارم بتعليمات صرف الأسمدة

قام الدكتور أحمد شلش مدير إدارة التعاون الزراعي بكوم حمادة بالمرور الميداني على جمعية شبرا أوسيم وجمعية خنيزة الزراعية وبإشراف المهندس عبد المنعم بخيت مدير عام المتابعة التعاونية، وتركزت المتابعة على التأكد من الالتزام الصارم بتعليمات صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين، والتي تتم حصريًا عبر منظومة "كارت الفلاح" لضمان الشفافية. كما شملت الجولة خطوة حاسمة تمثلت في عمل "جرد وحصر عيني (جاشن)" للزراعات القائمة على الطبيعة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى مطابقة المساحات والمحاصيل المزروعة فعليًا مع البيانات المسجلة على المنظومة الإلكترونية للحيازة الزراعية، وذلك لمكافحة أي محاولات لحصر محاصيل وهمية أو التلاعب في بيانات الدعم.

 

​وقد جرت أعمال تنزيل الحصر ومراجعة البيانات بدقة بمعرفة المهندس محمد الشافعي مدير جمعية خنيزة الزراعية، مؤكدًا استمرار هذه الحملات لضبط المنظومة الزراعية وخدمة المزارع المصري.

الجريدة الرسمية