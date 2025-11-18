التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار بالبدرشين

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد في إحدى قرى البدرشين.

تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شخص بإحدى قرى البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن قطار صدم شاب أثناء عبوره السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

