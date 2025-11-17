مفوضية الانتخابات العراقية تعلن فوز ائتلاف رئيس الوزراء بـ 46 مقعدا في البرلمان

18 حجم الخط

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، فوز ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ 46 مقعدا في البرلمان.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي، بنسبة مشاركة بلغت 56% من إجمالي من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم 20 مليونًا.

تصدر تحالف الإعمار والتنمية

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، قالت المفوضية، في مؤتمر صحفي، إن محافظة بغداد شهدت تصدر تحالف الإعمار والتنمية بأصوات بلغ عددها 411 ألفًا و26 صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني حزب "تقدم" بإجمالي أصوات 284 ألفًا و85 صوتًا، ثم "دولة القانون" بحصيلة 228 ألفًا و244 صوتًا.

وفي المركز الرابع جاء تحالف "قوى الدولة الوطنية" برصيد 138 ألفًا و802 صوتًا، ثم حركة "صادقون" بإجمالي عدد أصوات بلغ 128 ألفًا و79 صوتًا.

أما تحالف "عزم العراق" فحصد 127 ألفًا و832 صوتًا، ثم منظمة بدر برصيد 116 ألفًا و545 صوتًا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل محسن قوله: "بعد انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق ترسل النتائج إلكترونيًا عبر جهاز الـRTS إلى مركز إدخال البيانات، فيما تسلم الأشرطة إلى المراقبين داخل المحطات (مراكز الفرز والعد)، ويعلق أحد الأشرطة على جدار المحطة لضمان الشفافية وتمكين جميع المراقبين من الاطلاع على النتائج".

وأضاف أن "جميع المحطات تخضع لعملية عد وفرز يدوي، وإذا كانت النتائج اليدوية مطابقة للإلكترونية تعتمد النتائج الإلكترونية، أما إذا وجد فرق يتجاوز 5% تحال المحطة إلى مركز التدقيق"، مشيرًا إلى أن "نتائج العد والفرز الأخيرة كانت مطابقة بنسبة 100%".

وأوضح محسن أن "النتائج الأولية تعلن خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وبعدها تنظر المفوضية في الشكاوى والمحطات التي شهدت خللًا فنيًا، ثم تعلن النتائج النهائية، لتبدأ بعدها مرحلة الطعون"، مبينًا أنه "بعد حسم الهيئة القضائية جميع الطعون، تخاطب المفوضية لإشعارها بانتهاء النظر فيها، لتقوم المفوضية بدورها برفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

