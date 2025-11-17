الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو مدافعا عن نفسه: هناك سياسيون حصلوا على هدايا ثمينة أيضا

دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نفسه بعد اتهامه بالحصول على هدايا غير مشروعة من أثرياء، بالإشارة إلى حصول العديد من المسؤولين الآخرين على هدايا مالية، خلال عملهم في مناصبهم، بينهم المدعية العسكرية المقالة يفات تومر-يروشالمي وشخصيات أخرى غالبًا ما ينتقدها علنًا، هو وحلفاؤه السياسيون.

وفي محكمة تل أبيب الجزئية، قال نتنياهو عند الإدلاء بشهادته إن تومر-يروشالمي، والمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، ومدير المخابرات السابق يوسي كوهين، حصلوا على هذه الهدايا. 

وقال نتنياهو: "نحن نتحدث عن المدعية العسكرية العامة تومر-يروشالمي، الآن. حصلت على مبالغ بعشرات الآلاف من  الدولارات من صديقة لها أثناء توليها منصبها، لكن ليس عندي أي ادعاءات ضدها في هذا الشأن". 

وأضاف أن نظام إنفاذ القانون لم ير "مشكلة" في تلك الحالات لكنه "غيّر القانون ونسج قضية" لمحاكمة رئيس الوزراء، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء بذلك إلى التهم بحصوله على هدايا فاخرة تقدر بمئات آلاف الشواقل من المليارديرين أرنون ميلخان، وجيمس باكر، مقابل تعزيز مصالحهما في عدة ملفات.

