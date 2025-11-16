الأحد 16 نوفمبر 2025
اقتصاد

وزير المالية: حشد مصادر تمويلية مبتكرة والتوسع في التمويل المختلط للحد من المخاطر

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى التمويل الأخضر الميسر  لدفع التنمية المستدامة بالدول النامية، لافتًا إلى أهمية إيجاد مسار تمويلي واضح خلال الخمسة سنوات المقبلة من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لمساندة التحول المناخي.

الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل

قال كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول تمويل المناخ بالبرازيل، إنه يجب الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا ضرورة حشد مصادر تمويلية مبتكرة، والتوسع فى التمويل المختلط للحد من المخاطر وتعزيز الاستثمار الخاص.

أضاف أنه ينبغي توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تصميم مشروعات خضراء وتنموية قابلة للتمويل على نطاق واسع؛ لتمكين الدول النامية من قيادة العمل المناخي.

قال الوزير: «علينا القيام بكثير من العمل لتوفير التمويل اللازم للمناخ، فى إطار أهداف اتفاقية باريس».

الجريدة الرسمية