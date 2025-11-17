الخميس، مزاد علني لبيع سيارات فارهة وبضائع جمركية بمطار القاهرة

18 حجم الخط

تستعد وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، لتنظيم واحدة من أكبر جلسات المزادات العلنية خلال عام 2025، إذ تعقد جلسة مزاد واسعة النطاق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس.



معروضات المزاد سيارات فارهة ومصادرات جمركية



يتضمن المزاد بيع عدد كبير من السيارات الواردة من الخارج نتيجة تنازلات ومصادرات جمركية، وتشمل طرازات متنوعة وفئات متعددة، من بينها: مرسيدس – بورش – رانج روفر – بروتون – BMW – شيفروليه – كيا – تويوتا – جيب شيروكي – أودي – جاجوار – فورد – فولكس فاجن – حلاوة – كريسلر – سوزوكي – دايو – لاند روفر – نيسان، إضافة إلى دراجات بخارية.



وتوصف هذه المجموعة بأنها واحدة من أكثر المزادات تنوعًا من حيث الماركات والموديلات، ما يجعل الجلسة محط اهتمام تجار السيارات والمهتمين بالسيارات الفارهة والمستوردة.

بضائع جمركية متنوعة

كما يشمل المزاد بيع بضائع ومهمات مخزنة بجمارك تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر، وتشمل:

أحذية – ملابس – إكسسوارات – أجهزة كهربائية – أجهزة ومستلزمات طبية – لعب أطفال – سماعات – طابعات – سلع إلكترونية – سجائر وشيش إلكترونية – أدوية – قطع غيار سيارات – أجهزة كمبيوتر – مصنوعات معدنية – أطباق نحاسية تحمل خريطة مصر، وغيرها من البضائع المصادرة أو المتروكة بالمخازن الجمركية.

معاينة قبل المزاد

أتاحت الهيئة للراغبين في المشاركة معاينة السيارات والبضائع بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة ومخزن البيوع الجمركية بمدينة 6 أكتوبر، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي أيام العمل الرسمية حتى موعد جلسة المزاد.

ويحق للمتقدم اصطحاب مختصين لفحص ومعاينة السيارات قبل اتخاذ قرار التزايد.



شروط دخول المزاد

شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية مقابل 400 جنيه.

سداد 10 آلاف جنيه كتأمين دخول يسترد في حال عدم الشراء.

تقديم بطاقة رقم قومي سارية للأفراد، أو بطاقة ضريبية للتجار.

تقديم إيصال تأمين منفصل لكل لوط في حال الرغبة في المزايدة على أكثر من لوط.



إجراءات السداد وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية:

سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد.

سداد 70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لاعتماد الجلسة.

يتم السداد نقدًا أو بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

في حال التأخر تُحسب غرامة تخزين 1% عن كل يوم بحد أقصى 7 أيام، ثم يلغى التعاقد وتتم مصادرة التأمين النهائي.



آلية استلام اللوطات



يتم التسليم بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن خلال 15 يومًا من الإخطار بموعد التسليم، وفي حال عدم الاستلام تُطبق غرامات، وقد يصل الأمر إلى إلغاء التعاقد.



الترخيص وحالات السيارات غير القابلة للترخيص

السيارات التي يمكن ترخيصها يحصل مالكها الجديد على كتاب موجه من الجمارك ومرور الميناء.

السيارات غير القابلة للترخيص يتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف لجان مختصة.

السيارات المبيعة بصفة “حوادث أو محروقة” يتم تكهينها وتخريدها وفق القواعد الجمركية.

ويحظر على العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون التعاقدات التقدم للمزاد بأنفسهم أو عبر وسطاء، وإلا يتعرض المخالف للمساءلة ويتم مصادرة التأمين.



يأتي هذا المزاد ضمن خطة وزارة المالية لتدوير الأصول الحكومية المتراكمة بالمخازن وتعظيم الاستفادة من البضائع والسيارات المصادرة أو المتنازل عنها، مع ضمان الشفافية الكاملة في إجراءات البيع، ما يجعل جلسة 20 نوفمبر واحدة من أبرز المزادات المنتظرة لدى التجار والمهتمين بالمقتنيات الجمركية.

