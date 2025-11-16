المالية تُعلن عن أكبر مزاد علني لبيع سيارات وبضائع حكومية 19 نوفمبر

18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن عقد مزاد علني كبير يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، لبيع مجموعة من السيارات والبضائع التابعة لجهات حكومية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

سيارات حكومية متنوعة ما بين نصف نقل وملاكي

ويشمل المزاد نوعين من المعروضات؛ أولًا: سيارات حكومية متنوعة ما بين نصف نقل، ملاكى، ميكروباص، لوادر، تروسيكلات، وجرارات زراعية، من ماركات متعددة أبرزها: ميتسوبيشي، بيجو، سوزوكي، شيفروليه، نيسان، نصر، إيسوزو، جيب، شيروكي، ودونج فنج (Dong Feng)، مع تنوع كبير في الموديلات والطرازات.

ثانيًا: البضائع والمعدات الحكومية، فتشمل أصنافًا متعددة مثل: حديد خردة، بطاريات، أثاث، مواتير كهرباء، ورق، أجهزة كهربائية، قطع غيار سيارات، عدد يدوية، موتوسيكلات، كاوتش، كمبروسورات، أجهزة تكييف، أجهزة طبية، أدوات مكتبية، ومهمات مختلفة من مخازن عدة جهات حكومية.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا. وتتوفر كراسة الشروط بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج 2، مقابل 400 جنيه غير مستردة.

ويُشترط لدخول المزاد سداد تأمين مؤقت قدره 10 آلاف جنيه يُسترد في حال عدم الترسية، مع إحضار بطاقة الرقم القومي للأفراد أو البطاقة الضريبية للتجار.

وبحسب الهيئة، يسدد الفائز بالمزاد 30% من قيمة البيع فورًا عند الرسو، بينما يتم سداد الباقي خلال 15 يومًا من اليوم التالي للجلسة، وذلك نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

وأكدت الهيئة أن البيع يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية، مع إتاحة المعاينة المسبقة للمعروضات خلال ساعات العمل الرسمية قبل موعد الجلسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.