خالد عبدالعزيز يلتقي وزير الإعلام البحريني لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

وشهد اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات، وبحث آليات التنسيق في القضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين على مختلف المستويات.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور المشترك، وتكثيف التعاون في مجالات التدريب والإنتاج الإعلامي وتبادل الخبرات، بما يدعم دور الإعلام في ترسيخ العلاقات المصرية البحرينية.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، إن العلاقات بين مصر والبحرين، والتي تحظى برعاية خاصة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة العربية القائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق الدائم.

وأضاف أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الإعلامي مع الأشقاء في البحرين، بما يعكس قوة الروابط التاريخية بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، بعمق العلاقات المصرية البحرينية، مؤكدًا أنها علاقات راسخة وتزداد قوة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفًا أن البلدين يجمعهما تاريخ طويل من الأخوّة والتعاون، ودورنا في الإعلام هو دعم هذه العلاقات وتعزيز التواصل بين الشعبين، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب مزيدًا من التنسيق.

