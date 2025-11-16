تقرير: الوحدات السكنية الصغيرة تتصدر اختيارات المشترين بعد موجة ارتفاع الأسعار

18 حجم الخط

كشف تقرير حديث حول سلوك المشترين في السوق العقارية عن تغيّر واضح في استراتيجيات الشراء، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على العقار المثالي، حيث أظهرت البيانات أن العملاء أصبحوا أكثر ميلًا إلى شراء وحدات صغيرة أو الانتقال إلى مناطق أبعد عن المدن الرئيسية، فيما اختار آخرون تأجيل الشراء والاكتفاء بالإيجار كخيار مؤقت حتى

استقرار الأسعار.

أوضحت نتائج الدراسة التي أعدها “عقار ماب” أن أكثر من 40٪ من العملاء في الفئة الإجتماعية الأعلى دخلًا فضّلوا شراء وحدات بمساحات صغيرة بدلًا من العقارات الكبيرة، في حين اتجهت الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل إلى الشراء في المناطق البعيدة أو الأقل سعرًا.

كما أظهر التقرير أن الإيجار أصبح الخيار الثاني الأكثر شيوعًا، حيث تجاوزت نسبته 30٪ بين المشترين من الشرائح المتوسطة والعليا، في ظل ارتفاع تكلفة التملك وصعوبة التمويل العقاري.

تغيّر أنماط السلوك خلال السنوات الأخيرة 2019 – 2024.

وبيّن تحليل البيانات أن سلوك المشترين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة:حيث ارتفعت نسبة الذين يشترون في مناطق بعيدة تدريجيًا، مما يعكس توسّع العمران نحو المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى.

وزادت نسبة الإقبال على الوحدات الصغيرة لتتجاوز 30٪ في عام 2024 مقابل 25٪ فقط في 2019، وهو ما يعكس تفضيل المشترين لتقليل المساحة مقابل الحفاظ على الملكية.

رغم أن الإيجار بدلًا من الشراء ظل الخيار الأكثر انتشارًا في 2022 (بنحو 50٪ من المشاركين)، فإن النسبة تراجعت في 2024، ما يشير إلى عودة بعض المستأجرين للشراء ضمن حدود إمكانياتهم.

كما لوحظ ارتفاع طفيف في نسبة من يختارون العيش مع العائلة، في إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على فئة الشباب الباحثين عن سكن مستقل.



قراءة في توجهات السوق

ويرى محللو «عقار ماب» أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية واستجابة العملاء للتحديات الاقتصادية.

فمع الارتفاع المتواصل في الأسعار، أصبح التركيز منصبًا على الوحدات المدمجة والمشروعات الواقعة في الضواحي، بينما ازدادت أهمية التمويل الميسر والمبادرات الحكومية التي تستهدف تمكين الفئات المتوسطة من التملك.

ويشير التقرير إلى أن هذه التحولات تمهّد لموجة جديدة من النمو العمراني المتوازن، تعتمد على حلول سكنية ذكية ومتنوعة تراعي القدرة الشرائية وتوسّع نطاق الطلب خارج النطاقات التقليدية.

واستند تقرير «عقار ماب» لعام 2024 إلى تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم لمنصة «عقارماب»، إلى جانب استطلاعات رأي دورية تغطي مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الباحثين عن العقارات داخل مصر.

كما شملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 300 ألف عقار معروض على الموقع، بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، بهدف رصد سلوك المستخدمين وتوجهاتهم الاستثمارية بدقة.

