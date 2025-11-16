خالد النبوي عن بدايته الفنية: خبطت بالصدفة على مسرح الجامعة والممثل يعني انضباط

18 حجم الخط

قال الفنان خالد النبوي إنه لم يكن يريد أن يكون ممثلا في البداية بل كان يبحث على عمل يحبه ويرزق منه بـ"لقمة عيش"، مضيفًا: "خبطت بالصدفة على قاعة المسرح بالمعهد العالي للتعاون الزراعي كنت عايز اتفرج والمخرج سامي العشماوي قال لي مفيش فرجة يتقرأ يا تمشي".

خالد النبوي

وأضاف النبوي أنه عندما حاول عدم الالتزام بمسرح المعهد وقتها قال العشماوي له "يا تيجي يا هرفدك"، موضحًا: “اشتغلت وأثناء الشغل شعرت بسعادة كبيرة لم أشعر بها في حياتي، وقررت أن أكمل في هذا الطريق، فحتى الآن لازلت أشعر بنفس السعادة ونفس الشغف”.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها حاليا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 مع النجم خالد النبوي، بعد منحه جائزة فاتن حمامة للتميز من المهرجان لدورة هذا العام.

تعريف الممثل

وتحدث النبوي عن تعريف الممثل من وجهة نظره، مؤكدًا أن الممثل يعني انضباط غير عادي، فالممثل لا يستطيع أن يمرض، مضيفًا: "مينفعش على المسرح تتأخر لآن في آخرين مربوطين بيك، والالتزام بالتعاون مع الجميع".

وأكد أن الممثل هو من يستطيع الانتقال للجانب الآخر ولديه الشجاعة الكافية ليصبح الشخصية بالنطق والأدوات.

