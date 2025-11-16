وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث إسنا بعد مشاركتهم في أسبوع أهل مصر

18 حجم الخط

عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، توجه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فجر اليوم الأحد، إلى مستشفى الأقصر، لزيارة طلاب محافظة أسوان المصابين في حادث الأتوبيس الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا، أثناء عودتهم من مشاركتهم في أسبوع “أهل مصر” بالإسماعيلية.

واستمع وزير الثقافة إلى تقريرٍ مفصّل من الفريق الطبي بالمستشفى حول الوضع الصحي لكل مصاب، واطمأن من الدكتور محمد شعبان، مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، على صحة باقي الحالات التي خرجت بالأمس بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة بمستشفى طيبة بمدينة إسنا، حيث تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات، إضافة إلى الاطمئنان على حالة المصابين الأربعة المتبقين بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، وخطط علاجهم، والفترة المتوقعة للتعافي لكل حالة على حدة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة ملتزمة بدعم الطلاب المصابين وأسرهم، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول لحين عودتهم إلى منازلهم سالمين بإذن الله.

وأضاف الوزير أنه يتابع مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير الدعم والرعاية للمصابين على مدار الساعة، مشيدًا بالجهود الطبية المبذولة من الفرق القائمة على علاج الطلاب، وما يقدمونه من عناية فائقة تسهم في سرعة تعافيهم.

وقدم وزير الثقافة خالص التعازي لأسرتي ضحيّتَي الحادث، داعيًا الله أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

رافق الوزير في زيارته كلٌّ من: عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، واللواء خالد اللبان، مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

