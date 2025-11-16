120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات خلال مسيرة لـ "الجيل Z" في المكسيك (فيديو)

18 حجم الخط

خرج آلاف المتظاهرين أمس السبت في مسيرة سلمية بمدينة مكسيكو سيتي احتجاجا على استمرار الجريمة والفساد في البلاد.

وشهدت الاحتجاجات التي نظمها شباب من "الجيل Z" مشاركة واسعة من فئات عمرية مختلفة وأحزاب معارضة.

🔥The National Palace in Mexico has fallen pic.twitter.com/mfZwSG3bnG — Carson Krow (@carsonkrow) November 16, 2025

وتحولت المسيرة السلمية إلى مواجهات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابة 120 شخصًا بينهم 100 ضابط شرطة، فيما تم اعتقال 20 متظاهرا.

واتهمت السلطات المكسيكية بعض المتظاهرين بمهاجمة رجال الشرطة باستخدام الحجارة والألعاب النارية والعصي والسلاسل.

Brutal videos coming out of Mexico City.



Both anti-cartel protests and riot police officer are being kicked unconscious in front of the presidential palace



🇲🇽 pic.twitter.com/zZzAmg0R7K — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025

كما قام المحتجون بالاستيلاء على دروع ومعدات شرطية خلال المواجهات.

وتشهد حركات الاحتجاج التي يقودها شباب "الجيل Z" انتشارا واسعا في عدة دول حول العالم، حيث تركز على قضايا الفساد وعدم المساواة والتراجع الديمقراطي.

🇲🇽🔥 Massive protest at Mexico City’s presidential palace today. Young demonstrators accuse Claudia Sheinbaum’s government of enabling cartel activity, they’re tearing down barriers, storming the walls, and clashing with riot police. pic.twitter.com/5VXc4ArNda — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 15, 2025

وعبر الشباب المكسيكي من خلال الاحتجاجات عن إحباطهم من تفشي الفساد المنظم وانتشار الجريمة والعنف، مطالبين بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها العصابات الإجرامية.

من جهتها، تتهم الرئيسة كلوديا شينباوم الأحزاب اليمينية المعارضة بالتسلل إلى الحركة الاحتجاجية وتوجيهها. بينما تؤكد قيادات الاحتجاج أنها حركة شعبية مستقلة.

