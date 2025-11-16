حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم

18 حجم الخط

كلف اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر إدارة المتابعة بالمدينة بعمل حملة مكبرة للمرور على المطاعم والمخابز والمحلات التجارية والكافتيريات بنطاق المدينة للتأكد من إزالة ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية والالتزام بإعلان الأسعار وجودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاة أصول التخزين والحفظ والشهادات الصحية وكذلك مراجعة توصيلات المياه والكهرباء وخزانات المياه ورفع الإشغالات.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدى على حرم الطريق وضبط الأسعار.



وجاءت الحملة بمشاركة الإدارات المختصة ومفتشي التموين والادارة الصحية وشركتي الكهرباء ومياه الشرب للمرور على المحال والمخابز والمطاعم ورفع الإشغالات.

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة مرسى علم أنه تم التنبيه بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات وتحرير محاضر مخالفات فورية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أن شوارع المدينة ملكية عامة ولا يجوز التعدى على الأرصفة وحرم الطريق بهدف انضباط الشارع.



ووجه “خليل”، أثناء مرور مفتشي الصحة والتموين بالمدينة بضرورة التزام الجميع بإعلان الأسعار والالتزام بجودة الأصناف والمنتجات وصلاحيتها ووجوب وجود الشهادات الصحية للعاملين وضرورة التأكد من الحفظ السليم ونظافة الثلاجات واماكن التخزين وكافة الأدوات والأواني المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.



أوضح أن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى تكثيف الحملات التى تستهدف ردع المخالفين ومحاسبتهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

