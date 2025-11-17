200 ألف جنيه جدية حجز، أسعار شقق ديارنا بالمدن الجديدة

18 حجم الخط

كـشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أسعار شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وتطرح الوزارة ١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز 201 ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة).

وأسعار الشقق كالتالي:

• مدينة العلمين الجديدة

سعر المتر 19000 جنيه



• مدينة أكتوبر الجديدة

سعر المتر 18500 جنيه



• مدينة حدائق أكتوبر

سعر المتر 22000 جنيه

• مدينة المنيا الجديدة

سعر المتر 16900 جنيه



• مدينة بدر

سعر المتر 18300 جنيه



• مدينة برج العرب الجديدة

سعر المتر 17700 جنيه

• مدينة بنى سويف الجديدة

سعر المتر 17000 جنيه



• مدينة سوهاج الجديدة

سعر المتر 16500 جنيه



• مدينة 15 مايو

سعر المتر 18400 جنيه



• مدينة السادات

سعر المتر 17500 جنيه

• مدينة السويس الجديدة

سعر المتر 17500 جنيه

• مدينة العبور الجديدة

سعر المتر 18700 جنيه



• مدينة دمياط الجديدة

سعر المتر 21500 جنيه

• مدينة قنا الجديدة

سعر المتر 15900 جنيه



• مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

سعر المتر 16000 جنيه



وبالنسبة لنظام سداد باقي قيمة ثمن الوحدات يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 5.% لصالح مجالس الأمناء بالمدن محل الطرح من إجمالي ثمن الوحدات خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز، كما يتم سداد 10% بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بقيمة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات مضاف عليها الفوائد على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل).

على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بها قبل استلام الوحدة، كما يتم إعلان قيمة المتر مربع لكل أنواع الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات شروط الحجز، بجانب باقي الشروط والإجراءات المرفقة بكراسة الشروط والتي سيتم إتاحتها مع بدء فترة الحجز.



