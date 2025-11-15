مصر الجوهرة، انطلاق معرض تشكيل الأحجار الكريمة للفنانة وفاء ياديس الأربعاء

18 حجم الخط

ينطلق الأربعاء المقبل، معرض جديد للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ضمن سلسلة معارض تطلقها الفنانة طوال نوفمبر للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ويأتي المعرض تحت عنوان "مصر الجوهرة" وهو المعرض الرابع ويحتوى على تشكيلات من الأحجار الكريمة التى كان يستخدمها الملوك والأمراء فى مصر القديمة وتتواجد فى المتحف من كنوز الحضارة المصرية هذه الأنواع من الجواهر.

وعن المعرض تقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس: إن اسم المعرض جاء من اختصار اسم المتحف المصري الكبير باللغة الإنجليزية، حيث تكون الثلاث حروف الأولى من اسم المتحف كلمة GEM أى جوهرة وهو ما يتطابق مع وصف المتحف، فهو بالفعل جوهرة مصر التى تقدمها للعالم، ومن هنا جاءت فكرة المعرض ليكون موضوعه عن جواهر المصريين القدماء فى تشكيل يقارب القلائد الملكية، ولكن بتشكيل مودرن يمتزج بقطع عفوية تظهر بين الخطوط السيميترية المنتظمة التى أشتهر بها المصريون القدماء.

وتضيف الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، أن المعرض يطلق مبادرة التعريف بالأحجار المصرية القديمة وثقافة التزين للنساء والرجال بأنواع مختلفة من أرض مصر وتشمل العقيق والمرجان والفيروز واللازورد والجاسبر والاونيكس والنيازك المصرية التى صنع منها خنجر الملك توت عنخ آمون وقلادته التى تحتوى على عدة جواهر، منها قطع ليست من مكونات الأرض.

ويتم العرض على منصة ارتمو العالمية للفنون المعاصرة لمشاركة العالم الرؤية المصرية الفنية.

والفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عميد المعهد الدولي لعلوم الميتافيزيقا بأنقرة وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو نقابة الفنانين التشكيليين بمصر.

